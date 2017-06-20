Back-end Drupal developer

по адресу new.expressgsm.ru. что требуется сделать: Сделать оповещение оператора по кнопке Заказать звонок. Установить виджет общения с клиентом на сайт. - 5$ сделать микроразметку (для поисковых систем). - 15$ сделать шаблон или скрипт для генерации страниц моделей телефонов. чтобы можно ...
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Здравствуйте, Все.
Требуется опытный пользователь CMS Drupal для разработки Back-End сайта.
Прошу присылать почту.
Всем удачи!
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