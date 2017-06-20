Back-end Drupal developer

Необходимо доделать (привести в порядок) элементы в категории:[list=1][*]Поставить «+» «-» из блоков на главной или из карточки товара.[*]Сделать нормальный вывод опций в категории (опции всего две, поставить прямоугольники)[*]цена должна меняться в зависимости от выбранной опции ...