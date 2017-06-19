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Наполнение каталога товаров климатической техники (OpenCart)
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Здравствуйте.
Нужен контент-менеджер, который имеет опыт работы с климатической техникой (кондиционеры, вентиляция, отопление) на базе OS OpenCart.
Потенциальный кандидат профессионально работает в CMS OpenCart, знает на достаточном уровне Photoshop, понимает HTML и CSS.
Нас интересует наполнение каталога товаров на данной CMS.
Список задач:
- Определить и согласовать набор характеристик для товаров каждой категории.
- Определить и согласовать набор фильтров для каждой категории.
- Добавить новые товары из предложенного файла согласно новых характеристик и фильтров.
- Товар считается готовым, если у него заполнены:
- Название, описание, метатеги.
- Добавлены изображения (от 1 до 5)
- Артикул, цена, бренд, опции, если есть.
- Добавлены значения характеристик и фильтров.
- Дополнительным бонусом будет, если вы найдете к описанию сопутствующие изображения (когда речь идет про описание какой-то применяемой технологии), а также ролик по теме из YouTube.
Любую дополнительную информацию предоставим.
Оплата П24 или безнал.
От Вас сроки и стоимость добавления карточки товара, набора характеристик, фильтров и прогнозируемые сроки и объемы.
Также прошу предоставить несколько ссылок указанной тематики, с перечнем ваших работ по ним.
P.S. Для тех, кто дочитал до этого момента. Начинайте свое сообщение с фразы «ау»)))
Спасибо.
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