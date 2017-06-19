Наполнение каталога товаров климатической техники (OpenCart)

Здравствуйте.

Нужен контент-менеджер, который имеет опыт работы с климатической техникой (кондиционеры, вентиляция, отопление) на базе OS OpenCart.

Потенциальный кандидат профессионально работает в CMS OpenCart, знает на достаточном уровне Photoshop, понимает HTML и CSS.

Нас интересует наполнение каталога товаров на данной CMS.

Список задач:

Определить и согласовать набор характеристик для товаров каждой категории.

Определить и согласовать набор фильтров для каждой категории.

Добавить новые товары из предложенного файла согласно новых характеристик и фильтров.

Товар считается готовым, если у него заполнены: Название, описание, метатеги. Добавлены изображения (от 1 до 5) Артикул, цена, бренд, опции, если есть. Добавлены значения характеристик и фильтров. Дополнительным бонусом будет, если вы найдете к описанию сопутствующие изображения (когда речь идет про описание какой-то применяемой технологии), а также ролик по теме из YouTube.



На входе у вас excel по каждой подкатегории со списком товаров, артикулов, производителей и ценой.

Любую дополнительную информацию предоставим.

Оплата П24 или безнал.

От Вас сроки и стоимость добавления карточки товара, набора характеристик, фильтров и прогнозируемые сроки и объемы.

Также прошу предоставить несколько ссылок указанной тематики, с перечнем ваших работ по ним.

P.S. Для тех, кто дочитал до этого момента. Начинайте свое сообщение с фразы «ау»)))

Спасибо.