Добрый день. Необходимо перенести сайт с самописной CMS на Okay CMS. При выполнении задания необходимо перенести существующую верстку, включая адаптив, доработать верстку на основании приложенных в архиве макетов, а также доработать функциональные возможности. Стоит обратить внимание на ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужен контент-менеджер, который имеет опыт работы с климатической техникой (кондиционеры, вентиляция, отопление) на базе OS OpenCart. Потенциальный кандидат профессионально работает в CMS OpenCart, знает на достаточном уровне Photoshop, понимает HTML и CSS. Нас интересует наполнение каталога товаров ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Интернет-магазину с климатическим оборудованием (кондиционирование, вентиляция, отопление) для товарных категорий и карточек товара нужны тексты. Во вложении список требований. Важно понимать, что на рынке существует огромное количество компаний, которые занимаются продажей кондиционеров, вентиляторов и прочей ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен контент-менеджер, который имеет опыт работы с интернет-магазинами по климатической технике (кондиционеры, вентиляция, отопление) на базе OS OpenCart. Потенциальный кандидат без проблем разбирается в CMS, знает на достаточном уровне Photoshop, а так же HTML и ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
1) Если в фильтрах подкатегорий выводятся вариантытоваров, их необходимо скрыть, чтоб они не учувствовали в фильтрации. Пример - [url=http://farber.com.ua/catalog/akrilovye-emali]http://farber.com.ua/catalog/akrilovye-emali[/url]. 2) Страницы брендов, типа http://farber.com.ua/brands/chamaleonнужно отобразить в виде шаблона вывода категории [url=http://farber.com.ua/catalog/kraska-avtomobilnaya]http://farber.com.ua/catalog/kraska-avtomobilnaya[/url].Т.е. нужно вывести название бренда, подкатегории товаров, которые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Задача: На основании листовки с новым фирменным стилем необходимо переработать дизайн существующего сайта (каталог товаров), реализованный на Simpla CMS. Перечень работ: Доработать дизайн и внести изменения в верстку существующих шаблонов. Функциональные возможности сохраняются полностью, как есть. Работа может проводиться ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Для доработки функциональных возможностей сайта необходим специалист, который профессионально владеет следующей связкой: ZEND+XSLT+MySQL. Работы будут выполняться согласно утвержденного технического задания. Предполагается сотрудничество и по ряду других проектов. Всем, кто заинтересовался, отставляйте предложения с описанием и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сергей, добрый день. Есть у меня такой проект - http://www.weblancer.net/projects/674080.html Быть может вас заинтересует? Цена пока что абстрактная. Кроме того интересуют ваши познания с Chart :)Закрыт9 лет назад
Для регулярных доработок функциональных возможностей сайта и исправления текущих косяков необходим специалист, который профессионально владеет следующей связкой: ZEND+XSLT+MySQL. Все звенья связки обязательны. Работы будут выполняться по согласованному списку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходим копирайтер с медицицинским образованием или с глубокими познаниями и опытом написания статей на медицинскую тематику. Особым плюсом будет опыт в таких сферах, как: Нейрохирургия и Онкология. Кто заинтересовался, милости просим. Примеры работ ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно натянуть готовую верстку (с вытекающими нюансами) на Web Asyst Shop Script. Интересует цена и сроки.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Во вложении ТЗ со списком необходимых доработок на сайте. Если есть вопросы, задавайте. Меня интересует цена вопроса и сроки, которые потребуются.Закрыт11 лет назад
Добрый день. Во вложении список задач, которые необходимо доработать на сайте. Система – EVO. В ответах на заявку я хотел бы видеть: ...Закрыт11 лет назад
- $1000
В поисках специалиста, отлично владеющего данными технологиями. Суть задачи: исправление ошибок и доработка существующего проекта. Детали по ICQ 231550457, скайп proha.igor или вопросы в личкуЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходим разработчик на платформе NetCat для длительного сотрудничества Требования: -понимание архитектуры -разработка нестандартных решений на NetCat -валидная верстка макетов -предпочтение жителям Украины Контакты: ICQ: 231550457 SKYPE: proha.igorСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад