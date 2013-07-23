Proha

Игорь Proha

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенести сайт на OkayCMS (Simpla)

    Добрый день. Необходимо перенести сайт с самописной CMS на Okay CMS. При выполнении задания необходимо перенести существующую верстку, включая адаптив, доработать верстку на основании приложенных в архиве макетов, а также доработать функциональные возможности. Стоит обратить внимание на ...

    Simpla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение каталога товаров климатической техники (OpenCart)

    Здравствуйте. Нужен контент-менеджер, который имеет опыт работы с климатической техникой (кондиционеры, вентиляция, отопление) на базе OS OpenCart. Потенциальный кандидат профессионально работает в CMS OpenCart, знает на достаточном уровне Photoshop, понимает HTML и CSS. Нас интересует наполнение каталога товаров ...

    OpenCartHTMLCSSPhotoshop
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент для разделов сайта (кондиционирование, вентиляция, отопление)

    Добрый день. Интернет-магазину с климатическим оборудованием (кондиционирование, вентиляция, отопление) для товарных категорий и карточек товара нужны тексты.  Во вложении список требований. Важно понимать, что на рынке существует огромное количество компаний, которые занимаются продажей кондиционеров, вентиляторов и прочей ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение каталога товаров климатической техники (OpenCart)

    Добрый день. Нужен контент-менеджер, который имеет опыт работы с интернет-магазинами по климатической технике (кондиционеры, вентиляция, отопление) на базе OS OpenCart. Потенциальный кандидат без проблем разбирается в CMS, знает на достаточном уровне Photoshop, а так же HTML и ...

    OpenCartHTMLCSSPhotoshop
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Simpla CMS

    1)     Если в фильтрах подкатегорий выводятся вариантытоваров, их необходимо скрыть, чтоб они не учувствовали в фильтрации. Пример - [url=http://farber.com.ua/catalog/akrilovye-emali]http://farber.com.ua/catalog/akrilovye-emali[/url]. 2)     Страницы брендов, типа http://farber.com.ua/brands/chamaleonнужно отобразить в виде шаблона вывода категории [url=http://farber.com.ua/catalog/kraska-avtomobilnaya]http://farber.com.ua/catalog/kraska-avtomobilnaya[/url].Т.е. нужно вывести название бренда, подкатегории товаров, которые ...

    Simpla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн и верстка каталога товаров (на базе Simpla CMS)

    Задача: На основании листовки с новым фирменным стилем необходимо переработать дизайн существующего сайта (каталог товаров), реализованный на Simpla CMS. Перечень работ: Доработать дизайн и внести изменения в верстку существующих шаблонов. Функциональные возможности сохраняются полностью, как есть. Работа может проводиться ...

    Simpla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта (Zend + XSLT)

    $500

    Для доработки функциональных возможностей сайта необходим специалист, который профессионально владеет следующей связкой: ZEND+XSLT+MySQL. Работы будут выполняться согласно утвержденного технического задания. Предполагается сотрудничество и по ряду других проектов. Всем, кто заинтересовался, отставляйте предложения с описанием и ...

    MySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта (Zend + XSLT)

    Сергей, добрый день. Есть у меня такой проект - http://www.weblancer.net/projects/674080.html Быть может вас заинтересует? Цена пока что абстрактная. Кроме того интересуют ваши познания с Chart :)

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки сайта (Zend +XSLT)

    Для регулярных доработок функциональных возможностей сайта и исправления текущих косяков необходим специалист, который профессионально владеет следующей связкой: ZEND+XSLT+MySQL. Все звенья связки обязательны. Работы будут выполняться по согласованному списку.

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер на медицинскую тему

    Добрый день. Необходим копирайтер с медицицинским образованием или с глубокими познаниями и опытом написания статей на медицинскую тематику. Особым плюсом будет опыт в таких сферах, как: Нейрохирургия и Онкология. Кто заинтересовался, милости просим. Примеры работ ...

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Zend framework + XSLT шаблонизатор

    $1000

    В поисках специалиста, отлично владеющего данными технологиями. Суть задачи: исправление ошибок и доработка существующего проекта. Детали по ICQ 231550457, скайп proha.igor или вопросы в личку

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • NetCat разработчик (верстка+программирование)

    $500

    Необходим разработчик на платформе NetCat для длительного сотрудничества Требования: -понимание архитектуры -разработка нестандартных решений на NetCat -валидная верстка макетов -предпочтение жителям Украины Контакты: ICQ: 231550457 SKYPE: proha.igor

    NetCatВерстка макета
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад