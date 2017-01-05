Доработка сайта на Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

1)     Если в фильтрах подкатегорий выводятся вариантытоваров, их необходимо скрыть, чтоб они не учувствовали в фильтрации. Пример - http://farber.com.ua/catalog/akrilovye-emali.

2)     Страницы брендов, типа http://farber.com.ua/brands/chamaleonнужно отобразить в виде шаблона вывода категории http://farber.com.ua/catalog/kraska-avtomobilnaya.Т.е. нужно вывести название бренда, подкатегории товаров, которые относятся к

этому бренду, фото, заголовок, счетчик товаров и ссылку на подкатегорию.

Сопроводительный текст описания бренда остается.

P.S. Стоит учесть при внесении изменений, что верстка адаптивная (web+320+720).

8 лет назад
Proha
Игорь 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров