Прикрутить функционал слайдера Huge-IT на странице создания записи

Здравствуйте. Есть слайдер бесплатный https://wordpress.org/plugins/slider-image/

1. Мне нужен отдельный тип записи на сайте - "Картинки"

2. В этих типах записей когда создаю запись должен быть такой функциионал от этого плагина (см. скрин) - на каждый пост - свой ОДИН слайдер

Если можно обойтись без этого плагина - дайте свои предложения. Функционал стандартной галереи меня не устраивает (неудобно)

Дам доступ по ftp

После сдачи работы буду проверять на вирусы!