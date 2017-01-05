Прикрутить функционал слайдера Huge-IT на странице создания записи

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка112 просмотров

Здравствуйте. Есть слайдер бесплатный https://wordpress.org/plugins/slider-image/

1. Мне нужен отдельный тип записи на сайте - "Картинки"

2. В этих типах записей когда создаю запись должен быть такой функциионал от этого плагина (см. скрин) - на каждый пост - свой ОДИН слайдер

Если можно обойтись без этого плагина - дайте свои предложения. Функционал стандартной галереи меня не устраивает (неудобно)

Дам доступ по ftp

После сдачи работы буду проверять на вирусы!

8 лет назад
wolfmod
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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