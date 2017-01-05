Добрый день! Разработка сайта поТЗ, ссылка ниже https://docs.google.com/document/d/1BQCTkY_e5Du7o6LBH56D8v3Z_Qj9Audu4CsV6kCvbBg/edit# Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Прикрутить функционал слайдера Huge-IT на странице создания записи
Здравствуйте. Есть слайдер бесплатный https://wordpress.org/plugins/slider-image/
1. Мне нужен отдельный тип записи на сайте - "Картинки"
2. В этих типах записей когда создаю запись должен быть такой функциионал от этого плагина (см. скрин) - на каждый пост - свой ОДИН слайдер
Если можно обойтись без этого плагина - дайте свои предложения. Функционал стандартной галереи меня не устраивает (неудобно)
Дам доступ по ftp
После сдачи работы буду проверять на вирусы!
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