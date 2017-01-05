Проект на Django/Python

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Закрыт7 заявок173 просмотра

Необходимо подправить уже существующий код, возможно что-то написать заново.

Проект на Django/Python

Все подробности в скайпе.

DjangoPython
8 лет назад
Valkyrja
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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