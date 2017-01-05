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Подключение вебкамер к странице сайта
На сайт на основе UMI.cms (gurzuf-riviera.com/webcam... необходимо подключить две вебкамеры. Сейчас все работает очень криво.
Есть доступ к админке камер, внешний IP, RTSP порты и проч., нужно настроить трансляцию на странице сайта.
Заявки фрилансеров
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