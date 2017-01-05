Плагин доставки для Virtuemart 3

Необходимо написать плагин способа доставки для Virtuemart 3.X (Joomla 3.6.5)

Дано:

есть SQL-таблица с адресами пунктов самовывоза (чуть более 1000 строк).

В каждой строке есть четыре значимые ячейки:

OnlyPrepaidOrders - принимает два значения 0 и 1

Area (регион пункта) - например "Краснодарский край"

city_name (город) - например "Краснодар"

office_address (адрес пункта) - например "350089, Краснодар г, Чекистов пр-кт, д.22"

Задача:

Когда клиент при оформлении заказа выбирает способ доставки "на региональный ПВЗ", у него

должен открыться выпадающий список из регионов (список формируется на основе исходной таблицы SQL)

Далее - когда клиент выбрал регион, у него становится доступен второй выпадающий список, в который выбираются подходящие

пункты, исходя из выбранного им региона.

При оформлении заказа выбранный клиентом регион и адрес пункта записываются в специальную ячейку в данных клиента.

При выборке данных в ячейки проводим косметические операции:

1. Исключаем из выборки пункты, у которых значение OnlyPrepaidOrders=1

2. Исключаем из выборки пункты с регионами Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Камчатский край,

Сахалинская обл, Саха (Якутия) респ (условие будет браться из дополнительного текстового файла №1)

3. Исключаем пункты из городов Дудинка и Норильск (условие будет браться из дополнительного текстового файла №2)

4. А адресе пункта проверяем что строчка начинается с маски "6 цифр, запятая, пробел" и если это так - вырезаем эту часть:

т.е. "350089, Краснодар г, Чекистов пр-кт, д.22" превращается в выдаче в "Краснодар г, Чекистов пр-кт, д.22"

5. При выводе в выпадающие списки сортируем результаты по алфавиту (и регионы, и адреса пунктов)

Все!