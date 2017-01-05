Сделать и адаптировать мобильную версию сайта на Drupal 6 (адаптив).

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Закрыт4 заявки114 просмотров

Есть сайт - obali.ru

На сайте используется кастомная тема оформления, но к сожалению без мобильной версии. Макета нет.

Необходимо сверстать и залить адаптивную версию. Хотелось бы, чтоб сайт корректно отображался на планшетах и мобильниках.

Сайт в целом должен отвечать требованиям к мобильной верстке. Критерий качества работы - положительный результат прохождения теста https://search.google.com/search-console/mobile-friendly

Drupal
8 лет назад
topwebmaster
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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