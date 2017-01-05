Создание робота для Фейсбука "Facebook"

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Закрыт2 заявки108 просмотров

требуется чтобы бот рассылал сообщения в группы

настройки

1. список групп

2.Сообщение

3. Как часто

Оплата через PayPal

8 лет назад
foxsik
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров