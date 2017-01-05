Создается проект для ценителей текстовых ролевых игр. Необходим программист, который сможет сделать именно такой портал. Основная суть - анонимность и возможность вести литературные игры с несколькими людьми. Смета: $34.
Настроить фильтр в каталоге для магазина на opencart
Для магазина http://laresandpenates.com.ua/ нужно настроить фильтр в каталоге товаров.
Страницы фильтра для которых выбран только один параметр фильтра необходимо привести к формату ЧПУ. При этом ссылка на параметр фильтра должна быть реализована с использованием тега a, без использования Javascript.
Например:
Для страницы фильтра должен создаваться ЧПУ такого вида:
http://laresandpenates.com.ua/mebel/gostinaya/kresla/stil-retro/
- Для страниц такого типа должна быть возможность прописать мета-теги
- Для страниц где выбран 1 параметр фильтра формировать заголовок - h1 = [Название подкатегории] — [Раздел фильтра] [Параметр фильтра]
http://laresandpenates.com.ua/mebel/gostinaya/kresla/stil-retro/
Кресла — Стиль Ретро
- В админке должны быть возможность изменять мета-теги, заголовок h1 и текст подвала для страниц где выбран 1 параметр фильтра.
- Для страниц где выбрано более одного параметра фильтра заголовки h1 и мета-теги выводить как прежде. Не нужно делать ЧПУ для страниц с более чем 1 параметром фильтра
- Страницы где выбрано более одного параметра должны быть закрыты от индексации при помощи META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW".
Назовите, пожалуйста, цену и сроки.
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