Настроить фильтр в каталоге для магазина на opencart

Для магазина http://laresandpenates.com.ua/ нужно настроить фильтр в каталоге товаров.

Страницы фильтра для которых выбран только один параметр фильтра необходимо привести к формату ЧПУ. При этом ссылка на параметр фильтра должна быть реализована с использованием тега a, без использования Javascript.

Например:

Для страницы фильтра должен создаваться ЧПУ такого вида:

http://laresandpenates.com.ua/mebel/gostinaya/kresla/stil-retro/

Для страниц такого типа должна быть возможность прописать мета-теги

Для страниц где выбран 1 параметр фильтра формировать заголовок - h1 = [Название подкатегории] — [Раздел фильтра] [Параметр фильтра]

Пример:

http://laresandpenates.com.ua/mebel/gostinaya/kresla/stil-retro/

Кресла — Стиль Ретро

В админке должны быть возможность изменять мета-теги, заголовок h1 и текст подвала для страниц где выбран 1 параметр фильтра.

Для страниц где выбрано более одного параметра фильтра заголовки h1 и мета-теги выводить как прежде. Не нужно делать ЧПУ для страниц с более чем 1 параметром фильтра

Страницы где выбрано более одного параметра должны быть закрыты от индексации при помощи META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW".

Есть вот такой вот плагин http://ocfilter.com/ Мы можем его купить (если он вообще вам нужен). А вы допишите его под указанную задачу.

Назовите, пожалуйста, цену и сроки.