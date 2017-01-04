Специалист по написанию ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Требуется человек с опытом написания Технического задания для мобильного приложения/веб-сайта.

Просьба указать цену за среднее ТЗ в вакууме, а также выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ.

ТАк же в заявке укажите свой скайп.

Спасибо за внимание к проекту

8 лет назад
elenakostinaa198
Елена Костина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров