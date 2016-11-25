WooCommerce. Изменение расчета стоимости доставки.

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Закрытнет заявок75 просмотров

Сайт store.psyome.com

ТЗ во вложении. Рассматриваю только заявки с явно указанными ценой и сроками.

WooCommerce
8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров