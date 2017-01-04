Шаблон установили, контент немного добавили, нужно закончить: поменять модули на 1й странице, и доделать, сделать 2ую из 3 модулей из шаблона, и третью.
Ищем Web-программиста, хорошо знающего CMS DLE
Добрый день.
Нужен человек или команда, который/которые знают не по наслышке, что такое CMS DLE.
Front-end готов полностью, нужно под него написать Back-end.
Что конкретно требуется:
1) Мелкие изменения в профиле пользователя (Добавление доп полей);
2) Создание на основе пользователей каталога репетиторов (Верстка готова);
3) Создание модуля тестирования (создание/редактирование/удаление тестов);
4) Адаптация модуля друзья и отправка своих тестов друзьям(с отображением результатов);
5) Прохождение тестов;
Все это уже сверстано. Осталось написать back-end.
ТЗ вышлю исполнителю. Оплата в нац валюте(рубль)
Заявки фрилансеров
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