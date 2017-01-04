Ищем Web-программиста, хорошо знающего CMS DLE

Добрый день.

Нужен человек или команда, который/которые знают не по наслышке, что такое CMS DLE.

Front-end готов полностью, нужно под него написать Back-end.

Что конкретно требуется:

1) Мелкие изменения в профиле пользователя (Добавление доп полей);

2) Создание на основе пользователей каталога репетиторов (Верстка готова);

3) Создание модуля тестирования (создание/редактирование/удаление тестов);

4) Адаптация модуля друзья и отправка своих тестов друзьям(с отображением результатов);

5) Прохождение тестов;

Все это уже сверстано. Осталось написать back-end.

ТЗ вышлю исполнителю. Оплата в нац валюте(рубль)