Доделать сайт на вордпресс, 3 страницы, по шаблону

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Шаблон установили, контент немного добавили, нужно закончить: поменять модули на 1й странице, и доделать, сделать 2ую из 3 модулей из шаблона, и третью. 

WordPress
8 лет назад
daria_flame
Дарья 
41 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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