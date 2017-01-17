Требуется программист который хочет работать Устал от программистов - запой, жена обидела, кошка окатилась... Такое чувство, что в мире остались только программисты с личными проблемами и запойные наркоманы. Проект временный - не постоянный. ...
Нужен Чекер ссылок через Python
Нужен скрипт на Пайтон3, который будет чекать ссылки в большом количестве на ответ 200
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