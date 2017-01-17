Нужен Чекер ссылок через Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки195 просмотров

Нужен скрипт на Пайтон3, который будет чекать ссылки в большом количестве на ответ 200

Python
8 лет назад
cht251
52 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Efim_Master
Ефим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
очень хороший мастер своего дела, написал чекер быстро и очень хорошо, можно работать, буду еще заказы отправлять
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Efim_Master
Ефим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад