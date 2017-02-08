Нужно подгружать цены с сайта

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Завершен3 заявки227 просмотров

нужно подгружать цены с сайта https://eve-central.com/home/develop.html мне на сайт yuza.su  и сортировать их данные в таблицы по релевантности

8 лет назад
guest_14834895927308
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mikitin
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
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Mikitin
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад