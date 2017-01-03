Натянуть вёрстку на Битрикс

Здравствуйте! Необходимо выполнить технический и SEO аудит сайта с подробным описанием ошибок и техническим заданием по их устранению для программиста и seo специалиста. Сайт https://www.biturbo.by
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Сверстанный сайт под 3 разрешения:
Просьба указывать цену.
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