Написать парсер toutube по ТЗ

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки120 просмотров

В приложении файлы. Файл с ТЗ - info.docx

8 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$90
10 дней
Спасибо за качественную работу. Всем доволен, 5/5.
Ежедневно на связи, понятное ТЗ. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад