Питон программист

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки162 просмотра

Для реализации небольшого функционала в системе, разработанной на Django, необходим питон программист

Есть CRM система, ее необходимо доработать, т.к прошлый программист не может больше продолжать. Он вам все покажет и расскажет

DjangoPython
8 лет назад
vasil_novikov90
Василий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров