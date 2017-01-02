Есть одностраничный сайт, на нем форма заявки-обращения с шестью полями для заполнения. Сайт создан конструктором platformalp.ru . Нужно что-бы заказы и соответсвующие данные с полей формы попадали в таблицу CRM-системы www.prostoy.ru . Для интеграции с системой есть ...
Питон программист
Для реализации небольшого функционала в системе, разработанной на Django, необходим питон программист
Есть CRM система, ее необходимо доработать, т.к прошлый программист не может больше продолжать. Он вам все покажет и расскажет
Заявки фрилансеров
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