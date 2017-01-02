Имеется парсер на PHP при выполнении неких действий вылазиет recaptcha. Нужно с ней разобраться бюджет договорный.
Разработать 2 скрипта для шахматного портала
Здравствуйте друзья. Поздравляю всех вас с Новым 2017 годом. Счастья всем и здоровья.
А теперь к делу. Запускаем шахматный портал через 2-3 недели.
Нужно разработать 2 штуки для сайта, я даже не знаю, как их назвать. Вроде они даже и не скрипты. В общем объясню.
Вот 1 – http://chessfield.ru/chess-puzzles/5 шахматные задачки.
Посетителям нашего сайта, мы даем какую-то шахматную позицию на доске, а он должен ее решить. Это может быть мат в 2 хода, в 3 хода и т.д. Все работает автоматически. Мы как админы задаем какой-то алгоритм, если посетитель передвигает фигуры как надо и решает задачку, то всплывает окно – молодец – ты решил задачку. Или наоборот.
И второе – система просмотра шахматной партии. Пример: http://chesswood.ru/partii-s-kommentariyami/nimcovich-nn-riga-1910.html
Здесь можно нажимать на ходы e4- e5 и фигурки автоматически двигаются по доске.
Следовательно мы как админы должны иметь возможность составить какую-то шахматную партию, чтобы посетитель сайта нажимал на ходы и так же мог смотреть партию.
Ребята ХЕЛП! Помогите разработать такой функционал. Делаем сайт, который будет №1 в России и СНГ по шахматам. Впишите свое имя в историю ))))))))
Всем спасибо!
Выбранный исполнитель
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