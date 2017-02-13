Парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок148 просмотров

Нужна помощь в переносе инфо о товарах с сайта партнера на мой сайт. Пишите уточняющие вопросы и предложение цены. Спасибо.

8 лет назад
rumiantseva200
Наталья 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад
$30
1 день
Спасибо, все быстро и в соответствии с пожеланиями
Были свои недоразумения но, мы пришли к результату.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад