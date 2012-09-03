Доработать проект

Здравствуйте. Есть образец сайта , вернее портал мелких поручений наподобие юду.ком. он в html формате , то есть там только навигация линковка текст и образцы форм картинки и т д. Дизайн не переделываем. Что касается ТЗ , я могу быть неправ поправьте знающие. Поставить на движок. Сделать рабочими формы связи.добавить возможнгсть оплаты на сайт в соответсвии с обоазцом. Сделать базу данных и регистрации, с получением и восстановлением пароля по гмайл. Установка системы клиент-эхо. Добавление рейтинга исполнителей и заказчиков, с подтверждением через модератора тп. Впринципе все