Требуется программист чтоб реализовать перевод сайта с 5.3 на 5.4/5.6. Приступать немедленно.
Создать небольшой проект
Есть дизайн сайта
Необходимо сверстать и сделать минимальный функционал для сайта, подробнее расскажу в скайпе
Обязательно на фреймворке CodeIgniter PHP
Заявки фрилансеров
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