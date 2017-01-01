Создать небольшой проект

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок280 просмотров

Есть дизайн сайта

Необходимо сверстать и сделать минимальный функционал для сайта, подробнее расскажу в скайпе

Обязательно на фреймворке CodeIgniter PHP

CodeIgniterPHP
8 лет назад
vasil_novikov90
Василий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров