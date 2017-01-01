Поправить скрипт подключение к qiwi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

Сайт подключен к qiwi, раньше оплата функционировала, но сейчас при попытке оплаты счёта возникает ошибка с кодом 5.

Необходимо подправить скрипт что бы оплата происходила нормально.

8 лет назад
comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

Mikitin
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$12
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое задание, оперативная проверка и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mikitin
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад