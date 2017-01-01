1) регистрация-авторизация 2) список электронных товаров выводить и разбиением на категории (с возможностью добавления новых товаров через админку) 3) при оплате с карты BarterCoin (наша разарботка) нужного промо-кода открывать сам промо-код (наш-1 процессинг ...
Поправить скрипт подключение к qiwi
Сайт подключен к qiwi, раньше оплата функционировала, но сейчас при попытке оплаты счёта возникает ошибка с кодом 5.
Необходимо подправить скрипт что бы оплата происходила нормально.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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