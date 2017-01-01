Попробовать "украсть" баланс с нашей BarterCoin или "съесть" смс-ки

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а так же нагрузить скрипты

с валюты BarterCoin

(только для Граждан РФ)

бюджет небольшой, возьму сразу несколько исполниетлей

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров