Cкрипт генерирующий турнирную сетку

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки134 просмотра

Нужен скрипт генерирующий турнирную сетку как на:

1) https://oball.ru/ru/

2)http://challonge.com/ru

8 лет назад
Andersen_as
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров