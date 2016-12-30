нужно выгрузить прайс по складам с программы Autotechnics программа Каталог 2.0.0.170
Парсер позиций товара
Срочно нужно спарсить 400 позиций товара, от вас цена и сроки.
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