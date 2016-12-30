Помощь с CPA сетями (партнерки)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужен человек, которые имеет опыт работы с CPA сетями, либо собирается и сам заинтересован обладать информацией.

Есть собранная информация по определенным CPA сетям (ответы поддержек, информация из интернета).

К собранной информации есть уточняющие вопросы, которые нужно найти, грамотно уточнить у поддержки

Информация в файле.

Срок - сегодня вечер

8 лет назад
elinak1989
Элина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров