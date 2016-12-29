Добрый день! Требуется исправить замечание яндекс маркета - Выявлены нарушения Требований к рекламным материалам: -Страница товарного предложения не открывается При переходе на страницу товарного предложения открывается страница с ошибкой 404. ...
Ищем специалиста по Битрикс - для работ по сайту
Сайт работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.2"
Необходимо выполнить некоторые доработки.
Заявки фрилансеров
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