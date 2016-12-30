Спарсить кеи в двух категориях сайта

$5
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Завершен4 заявки178 просмотров

Требуется спарсить кеи (названия товаров) в двух категориях сайта:

https://www.walmart.com/browse/Baby/Strollers/5427_118134?povid=5427+%7C+contentZone5+%7C+2016-08-10+%7C+1+%7C+Popular+Categories+Strollers  - 1576 кеев

https://www.walmart.com/browse/baby/Baby-Car-Seats/5427_91365  - 1715 кеев

результат: текстовый файл для каждой категории, каждый кей в новой строке.

пример:

Kolcraft Cloud Umbrella Stroller, Black

Kolcraft Cloud Umbrella Stroller, Spring Green

Britax B-Agile Double Child Tray

Baby Trend Expedition Jogger Stroller, Millennium

и т.д.

8 лет назад
conservator
49 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VladimirProgram
Владимир 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплата произведена сразу же после тестирования работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

VladimirProgram
Владимир 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад