Доработка и настройка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Сайт (фриланс биржа) http://antworker.net/

Все модули и плагины на сайте уже установлены - нужно только настроить через админ панель!

1. Настроить список категорий заданий (категорий и под-категорий)

2. Сделать вывод текущих проектов на главную - (задания что в работе и завершенные должны быть скрытыми для других пользователей и не отображаться на сайте)

3. По умолчанию только "Сделка без риска" с возможностью закрыть проект как выполненный или отправить в арбитраж....

  Возможность обмениваться личными сообщениями  только во время работы фрилансера: от заключения сделки до ее завершения. 

4. Настроить  форму онлайн консультанта (по умолчанию должна быть открыта везде на сайте для связи с определенным модератором) 

Все права на доработках также корректно расставить

8 лет назад
Nikitoss2015
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров