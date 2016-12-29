Доработка и настройка сайта

Сайт (фриланс биржа) http://antworker.net/

Все модули и плагины на сайте уже установлены - нужно только настроить через админ панель!

1. Настроить список категорий заданий (категорий и под-категорий)

2. Сделать вывод текущих проектов на главную - (задания что в работе и завершенные должны быть скрытыми для других пользователей и не отображаться на сайте)

3. По умолчанию только "Сделка без риска" с возможностью закрыть проект как выполненный или отправить в арбитраж....

Возможность обмениваться личными сообщениями только во время работы фрилансера: от заключения сделки до ее завершения.

4. Настроить форму онлайн консультанта (по умолчанию должна быть открыта везде на сайте для связи с определенным модератором)

Все права на доработках также корректно расставить