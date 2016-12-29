Генерация 2 страниц из текстового файла. PHP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка133 просмотра

Здравствуйте.

Нужен php-скрипт, генерирующий 2 страницы из 1 текстового файла.

1-страница - Каталог с пагинацией.

2-страница - Страница просмотра видео.

Пример текстового файла, фтп и всю остальную информацию передам в обсуждении.

PHP
8 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Одно из лучших сотрудничеств. Качественно и недолго.
Отличный заказчик, я сделал - через 5 минут оплатил. Рекомендую!

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Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад