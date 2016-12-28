Доработка сайта на серверной Java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка272 просмотра

Есть сайт, компилируется на Java

Соответственно нужна его доработка и поддержка.

Интересует ваш опыт, квалификация и стоимость работ.

ПС. Желаемая стоимость работ – в пределах 500-700 руб. в час., 1-2 часа в день.

Java
8 лет назад
NeedYourHelp
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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