Форум на на php bb убрать причину заспамленности

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Закрыт2 заявки171 просмотр

форум – aibol-it.ru 

на php bb 

постоянная превышает нагрузку,приходят письма от хостера 

причина видимо в том, что сообщения публикуются без капчи,нужно выяснить причину и устранить. 

PHP
8 лет назад
witeb
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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