Написать небольшой bash-скрипт

Необходимо написать bash-скрипт конвертер валют с рубля в доллары и евро и наоборот. Данные берутся с сайта ЦБРФ. Есть похожий пример данной работы, его надо немного доработать. Пример отправлю когда свяжемся. В коде необходимы комментарии. Вывод в консоли.