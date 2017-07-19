Написать небольшой bash-скрипт

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки180 просмотров

Необходимо написать bash-скрипт конвертер валют с рубля в доллары и евро и наоборот. Данные берутся с сайта ЦБРФ. Есть похожий пример данной работы, его надо немного доработать. Пример отправлю когда свяжемся. В коде необходимы комментарии. Вывод в консоли.

8 лет назад
Nurzat29
Нурзат 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Strannik4884
Александр 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Работа была выполнена в указанный срок, качественно и не дорого
Полное ТЗ и оплата во время.

Заявки фрилансеров

Strannik4884
Александр 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад