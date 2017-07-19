Список задач в личке исполнителя.
Написать небольшой bash-скрипт
Необходимо написать bash-скрипт конвертер валют с рубля в доллары и евро и наоборот. Данные берутся с сайта ЦБРФ. Есть похожий пример данной работы, его надо немного доработать. Пример отправлю когда свяжемся. В коде необходимы комментарии. Вывод в консоли.
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