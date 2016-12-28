Скорость сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходимо увеличить скорость работы сайта. По гугл спит вывести все страницы в зеленую зону, исправить конфликты скриптов. После оптимизации сайт визуально не должен стать хуже и весь функционал должен быть рабочим соответственно. b-plitka.ru

8 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров