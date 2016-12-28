Сайт на wordpress, доска объявлений. Отдельным плагином сейчас настроена и работает оплата услуг через Единую кассу (walletone.com), нужно вместо Единой кассы сделать interkassa (interkassa.com).
Скорость сайта
Необходимо увеличить скорость работы сайта. По гугл спит вывести все страницы в зеленую зону, исправить конфликты скриптов. После оптимизации сайт визуально не должен стать хуже и весь функционал должен быть рабочим соответственно. b-plitka.ru
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