После переноса не работает мобильная версия сайта (CMS- самописная)

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Закрыт2 заявки106 просмотров

На сайте, указанном в ТЗ, не открывается мобильная версия сайта. Проблемы наступили после переноса сайта с одного хостинга на другой. Могу предоставить бэкапы и доступы FTP-клиента.

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров