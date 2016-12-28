Сайт работает на Wordpress Текущий поверхностный список задач 1. вывод городов текущим по результатам поиска чтобы ссылалось на объявления в выбранной области или выпадающем списке - городе объявлений релевантным ...
После переноса не работает мобильная версия сайта (CMS- самописная)
На сайте, указанном в ТЗ, не открывается мобильная версия сайта. Проблемы наступили после переноса сайта с одного хостинга на другой. Могу предоставить бэкапы и доступы FTP-клиента.
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