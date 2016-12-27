Ищу толкового программиста для дальнейшего сотрудничества. Сайт фотохостинг c сотни-тысячами изображениями загруженными пользователями, на PHP(7.09)+MariaDB+Jquery, без фреймворков. Нужно внести исправления и дополнения. Все подробности и ТЗ скину в личку. От вас требуется: ...
Сделать вывод субкатегорий в плагине seo
сделать вывод субкатегорий в плагине seo
в оригинальном выводит только субкатегории, больше нет - нужно выводить все субкатегории под категорями на экран
Заявки фрилансеров
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