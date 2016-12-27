Доработки по сайту

Ищу толкового программиста для дальнейшего сотрудничества. Сайт фотохостинг c сотни-тысячами изображениями загруженными пользователями, на PHP(7.09)+MariaDB+Jquery, без фреймворков. Нужно внести исправления и дополнения. Все подробности и ТЗ скину в личку.

От вас требуется: умение разбираться в чужом коде, педантично относиться к работе, т.е комплексно подходить к решению проблемы, а не создавать очередные заплатки, приступить к работе как можно скорее (а не набирать очередной заказ)

Готов работать по предоплате при условии множества положительных отзывов у исполнителя.

Оплата только: qiwi, ЯД, Payeer, Bitcoin