Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger 1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права 2. сделать не блошие изменения в дизайне, 3. сделать уникалный прект чтоб он ...
Программа навигатора на Windows CE, Android.
Необходима программа-навигатор под Android с возможностью экспорта/импорта карт,
возможностью использования внешних GPS приемников и доп функциями,
используемыми в сельском хозяйстве:
1. Возможность разбивки произвольных областей на карте на поля.
2. Возможность построений маршрута в разбитой плоскости на параллельные ряды с изменяемой шириной.
3. Отображение процесса прохождения (трекинг) этого маршрутаи сохранение его в памяти устройства.
4. Просмотр пройденных маршрутов на ПК.
5. Просчет обработанной площади и пройденного расстояния при вождении.
6. Экранные подсказки при вождении.
7. Возможность вернуться к месту, где было закончено прохождение маршрута и продолжить вождение.
Навигатор на базе готовых opensource решений приветствуется.
Готовы рассмотреть различные предложения.
Немного пояснений - нам не нужно изобретать велосипед и писать навигатор с нуля.
Идеально будет доработать opensource GPS навигатор, например OSMAnd.
Оттуда нужны те функции, что я писал. Это нужно для системы параллельного вождения - такая программа есть на Windows CE (она довольно
примитивна):
http://www.gpsmeter.com/index.php?page=agropilot
Часть функционала есть и на Android (расчет площади полей):
http://www.gpsmeter.com/index.php?page=android
Задача в чём - чтобы механизатор мог с GPS-навигатором вокруг объехать поле, навигатор ему бы пометил это поле на карте, рассчитал площадь.
Далее механизатор на тракторе, например с опрыскивателем шириной 15 метров подъехал к краю поля, задал начальную точку А, задал конечную точку B одного прохода(прямую линию), а навигатор тут же рассчертил ему это поле на одинаковые прямые
ряды по 15 метров шириной, которые трактору нужно проехать.
И другая функция - кривые ряды (если поле кривое), по которой навигатор расчерчивает поле по образу первого прохода трактора. Т.е. как он проехал от точки A до точки B в первом проходе, так ему навигатор и
расчертит все поле с одинаковым отступом в 15 метров.
В процессе прохода поле должно закрашиваться другим цветом,чтобы тракторист видел, где он уже проехал, а где еще нет.
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