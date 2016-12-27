Программа навигатора на Windows CE, Android.

Необходима программа-навигатор под Android с возможностью экспорта/импорта карт,

возможностью использования внешних GPS приемников и доп функциями,

используемыми в сельском хозяйстве:

1. Возможность разбивки произвольных областей на карте на поля.

2. Возможность построений маршрута в разбитой плоскости на параллельные ряды с изменяемой шириной.

3. Отображение процесса прохождения (трекинг) этого маршрутаи сохранение его в памяти устройства.

4. Просмотр пройденных маршрутов на ПК.

5. Просчет обработанной площади и пройденного расстояния при вождении.

6. Экранные подсказки при вождении.

7. Возможность вернуться к месту, где было закончено прохождение маршрута и продолжить вождение.

Навигатор на базе готовых opensource решений приветствуется.

Готовы рассмотреть различные предложения.

Немного пояснений - нам не нужно изобретать велосипед и писать навигатор с нуля.

Идеально будет доработать opensource GPS навигатор, например OSMAnd.

Оттуда нужны те функции, что я писал. Это нужно для системы параллельного вождения - такая программа есть на Windows CE (она довольно

примитивна):

http://www.gpsmeter.com/index.php?page=agropilot

Часть функционала есть и на Android (расчет площади полей):

http://www.gpsmeter.com/index.php?page=android

Задача в чём - чтобы механизатор мог с GPS-навигатором вокруг объехать поле, навигатор ему бы пометил это поле на карте, рассчитал площадь.

Далее механизатор на тракторе, например с опрыскивателем шириной 15 метров подъехал к краю поля, задал начальную точку А, задал конечную точку B одного прохода(прямую линию), а навигатор тут же рассчертил ему это поле на одинаковые прямые

ряды по 15 метров шириной, которые трактору нужно проехать.

И другая функция - кривые ряды (если поле кривое), по которой навигатор расчерчивает поле по образу первого прохода трактора. Т.е. как он проехал от точки A до точки B в первом проходе, так ему навигатор и

расчертит все поле с одинаковым отступом в 15 метров.

В процессе прохода поле должно закрашиваться другим цветом,чтобы тракторист видел, где он уже проехал, а где еще нет.