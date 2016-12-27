Только для Беларуси, плиз! Помочь с тестированием робокассы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Добрый день,

Только для участников из Беларуси, плиз. Необходима помощь в тестировании настроек корзины и оплаты на сайте через робокассу. По времени минут на 20.

8 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров