Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger

1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права 

2. сделать не блошие изменения в дизайне, 

3. сделать уникалный прект чтоб он не был очень похож на тот что ввыще по ссылке

4. после всех измнений нужно будет предоставить рабочий вариант который без ни каких ошибок работает и спбираеться в apk

жду ващи сроки и цену,  цена должна быть умеренная потому что работа очоень простая ( просто зделать приложение уникалным )

8 лет назад
ivanukr13
Иван 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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