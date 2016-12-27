Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger

1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права

2. сделать не блошие изменения в дизайне,

3. сделать уникалный прект чтоб он не был очень похож на тот что ввыще по ссылке

4. после всех измнений нужно будет предоставить рабочий вариант который без ни каких ошибок работает и спбираеться в apk

жду ващи сроки и цену, цена должна быть умеренная потому что работа очоень простая ( просто зделать приложение уникалным )