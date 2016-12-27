есть готовый код нужно доработать html веб браузер смотрите пример http://codepen.io/justd/pen/dPeKEG нужно добавить возможность указывать в урл которые окрывались бы в infarme и исправить вклатки чтоб нормально отбразились в мобилных телефонах. ...
Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя
Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger
1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права
2. сделать не блошие изменения в дизайне,
3. сделать уникалный прект чтоб он не был очень похож на тот что ввыще по ссылке
4. после всех измнений нужно будет предоставить рабочий вариант который без ни каких ошибок работает и спбираеться в apk
жду ващи сроки и цену, цена должна быть умеренная потому что работа очоень простая ( просто зделать приложение уникалным )
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