Формы обратной связи.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок159 просмотров

ТЗ формы обратной связи.

Имеется скрипт php обратной связи: поля "имя", "e-mail", "телефон", текстовое поле "Сообщение".

Либо программист делает свой вариант скрипта.

Нужно:

1. Что бы была проверка полей на коректность ввода данных с оповещение об ощибке. Шрифт знаков Аria.

- "имя": только буквы от 1 до 40 символов.

- "e-mail": от 5 до 50 символов, проверка значка "@".

- "телефон": в самом поле отображалось "+7 ( ) - - ", значение - только цифры и знак "+".

- текстовое поле "Сообщение": любые символы от 5 до 2000 знаков.

2. При отправке появлялось окно в лайтбоксе с оповещением успеха или ошибки.

3. Отправка смс-оповещения о сообщении на телефон (номер один): в сообщении "Имя" и "Телефон".

4. Скрипт выдать "на руки" с детальной инструкцией по установке + интегрировать скрипт в конкретную страницу (их 2 таких).

PHP
8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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