Требуется разработка модуля для OcStore 1.5.5.1.2 автоматическое добавление товаров со всеми параметрами, обновление остатков и цены через xml export с аккаунта Личном кабинете gifts.ru в разделе XML-выгрузки и фтп соединение с сайтов партнеров таких как ebazaar.ru , так же ...
Формы обратной связи.
ТЗ формы обратной связи.
Имеется скрипт php обратной связи: поля "имя", "e-mail", "телефон", текстовое поле "Сообщение".
Либо программист делает свой вариант скрипта.
Нужно:
1. Что бы была проверка полей на коректность ввода данных с оповещение об ощибке. Шрифт знаков Аria.
- "имя": только буквы от 1 до 40 символов.
- "e-mail": от 5 до 50 символов, проверка значка "@".
- "телефон": в самом поле отображалось "+7 ( ) - - ", значение - только цифры и знак "+".
- текстовое поле "Сообщение": любые символы от 5 до 2000 знаков.
2. При отправке появлялось окно в лайтбоксе с оповещением успеха или ошибки.
3. Отправка смс-оповещения о сообщении на телефон (номер один): в сообщении "Имя" и "Телефон".
4. Скрипт выдать "на руки" с детальной инструкцией по установке + интегрировать скрипт в конкретную страницу (их 2 таких).
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