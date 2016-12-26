Доброго времени суток. Есть сайт, периодически там появляются свободные даты для приема. Нужена программа на c(++,#) или java, которая бы постоянно (круглосуточно, несколько раз в секунду) мониторила этот сайт на наличие свободных дат, распознавала капчу ...
Карточка товара в virtuemart
Сайт на joomla 3 + virtuemart 3.
Карточка товара http://tkani.market/index.php/homepage/ves-assortiment/фактурный-шифон-253-360-366-detail
На сайте должно продаваться 2 вида товара: ткань в уже готовых отрезах и ткань в рулонах (отрезается нужный метраж).
В карточке товара надо сделать следующие изменения:
1. цена должна зависеть от метража. Изначально цена товара показана за 1 метр. Когда клиент выбирает нужный метраж - цена сразу же меняется без перезагрузки страницы.
2. так же цена сразу же меняется без перезагрузки страницы и при изменении количества товара.
Нужно создать Настраиваемые поля (показано на рисунке Поля):
1. для готовых отрезов: один и тот же товар может иметь несколько готовых отрезов и добавлением полей создается нужное количество товара, но карточка товара остается одна. Товар не дублируется. Клиент выбирает из списка нужный отрез. По-этому цена товара должна зависеть от метража в настраиваемом поле и должен вестись учет количества. Сейчас учет количества ведется во вкладке Статус - В наличии - это поле лучше отключить дабы не запутаться случайно.
2. для рулонов в метрах: все тоже самое что выше написано для отрезов, за исключением списка готовых отрезов. Клиент сам вводит нужную ему длину. Длина обязательно должна вводиться дробным числом (1.3 м). Учет ведется уже в оставшихся метрах в рулоне. Минимальная длина 0,1 м. Шаг увеличения длины 10 см. т.е длина ткани может быть 0,1 м, 0,2 м, 1,2 м Не может быть 1,23 м. Расчет длины ведется в метрах. Если вводится длина 1,23 метра, то должно происходить округление в большую сторону до 1,3 м.
На схемах я показал как должна выглядеть карточка товара. В кружочках показана зависимость выбранного метража. Длина, ширина и состав сейчас показаны как простое описание. Но надо что бы эти значения брались из вкладки Габариты\Вес из Админки товара. Длина в метрах. Ширина в см. А состав сделать отдельным полем во вкладке Описание и в карточке товара показывался без заголовка, просто: Полиэстер-98% Эластан-2%.
Строчку на ценой "Цена указана за 1 м" вписать в сам шаблон страницы.
Заявки фрилансеров
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