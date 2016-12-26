Карточка товара в virtuemart

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Сайт на joomla 3 + virtuemart 3. 

Карточка товара http://tkani.market/index.php/homepage/ves-assortiment/фактурный-шифон-253-360-366-detail

На сайте должно продаваться 2 вида товара: ткань в уже готовых отрезах и ткань в рулонах (отрезается нужный метраж). 

В карточке товара надо сделать следующие изменения:

1. цена должна зависеть от метража. Изначально цена товара показана за 1 метр. Когда клиент выбирает нужный метраж - цена сразу же меняется без перезагрузки страницы.

2. так же цена сразу же меняется без перезагрузки страницы и при изменении количества товара. 

Нужно создать Настраиваемые поля (показано на рисунке Поля):

1. для готовых отрезов: один и тот же товар может иметь несколько готовых отрезов и добавлением полей создается нужное количество товара, но карточка товара остается одна. Товар не дублируется. Клиент выбирает из списка нужный отрез. По-этому цена товара должна зависеть от метража в настраиваемом поле и должен вестись учет количества. Сейчас учет количества ведется во вкладке Статус - В наличии - это поле лучше отключить дабы не запутаться случайно. 

2. для рулонов в метрах: все тоже самое что выше написано для отрезов, за исключением списка готовых отрезов. Клиент сам вводит нужную ему длину. Длина обязательно должна вводиться дробным числом (1.3 м). Учет ведется уже в оставшихся метрах в рулоне. Минимальная длина 0,1 м. Шаг увеличения длины 10 см. т.е длина ткани может быть 0,1 м, 0,2 м, 1,2 м Не может быть 1,23 м. Расчет длины ведется в метрах. Если вводится длина 1,23 метра, то должно происходить округление в большую сторону до 1,3 м. 

На схемах я показал как должна выглядеть карточка товара. В кружочках показана зависимость выбранного метража. Длина, ширина и состав сейчас показаны как простое описание. Но надо что бы эти значения брались из вкладки Габариты\Вес из Админки товара. Длина в метрах. Ширина в см. А состав сделать отдельным полем во вкладке Описание и в карточке товара показывался без заголовка, просто: Полиэстер-98% Эластан-2%.

Строчку на ценой "Цена указана за 1 м" вписать в сам шаблон страницы.

Joomla
8 лет назад
Yoojin
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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