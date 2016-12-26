Bitrix проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки100 просмотров

Требуется доработка. Сделать карту сайта. разобраться, почему не открываются варианты продукции из админ панели – отдает 403 ошибку. и еще по мелочи. 

Человек давно знающий и разбирающий в битрикс.

8 лет назад
guest_14824917206203
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров