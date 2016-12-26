Вывести ползунок сколько осталось времени

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Закрыт5 заявок125 просмотров

Друзья всех с наступающим новым годом  подскажите как вот к этому коду сделать ползунок как на фото  echo ' Осталось '.$ost.' дн.';

8 лет назад
guest_14804385345505
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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