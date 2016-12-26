Нужен человек разбирающийся в HostCMS v. 6 для интеграции готовой верстки интернет магазина в движок.

Требования к исполнителю:

- Знаете и работали с HostCMS v. 6

- Имеете знания в интеграции верстки в HostCMS v. 6

- Знаете как написать не сложный функционал в виде слайдера или дополнительных свойств и т. д.

- Понимаете что такое макеты, xsl, типовые динамические страницы и для чего это все нужно

- У вас есть готовые проекты на HostCMS или вы можете подробно объяснить, как происходит разработка на каждом этапе и тем самым сможете подтвердить, что обладаете нужными компетенциями.

Примерный функционал магазина:

Слайдер фото + текст

Выпадающее верхнее меню

Карусель лучших/избранных/последних товаров

Остальное стандартное для магазина и уже включенное в функционал по умолчанию (категории товаров, добавление в корзину и т. д.)

Оставляйте свои заявки с примерной ценой и сроками разработки. Задавайте свои вопросы. Спасибо!