Устранить проблемы при синхронизации OpenCar 2.0 и МойСклад

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

При обновлении остатков МоегоСклада и синхронизации этого с OpenCart 2.0 происходит следующая проблема:

Настройки товара как и настройки категории - обнуляются, а именно в категориях убираются галки "основной магазин", "главное меню" и включено меняется на отключено, также все данные от сео модуля paladin обнуляются, тоже самое происходит в данных товара.

Opencart
8 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров