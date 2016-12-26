Устранить проблемы при синхронизации OpenCar 2.0 и МойСклад

При обновлении остатков МоегоСклада и синхронизации этого с OpenCart 2.0 происходит следующая проблема:

Настройки товара как и настройки категории - обнуляются, а именно в категориях убираются галки "основной магазин", "главное меню" и включено меняется на отключено, также все данные от сео модуля paladin обнуляются, тоже самое происходит в данных товара.