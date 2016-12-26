в проект getfunded.pro/-платформа коллективных инвестиций требуется исполнитель. Разработка на livestreet,есть база,поэтому человек должен хорошо разбираться в чужом коде Работа через безопасную сделку Примерный список задач 1 Создание и базовое редактирование проекта (основные свойства, ...
Устранить проблемы при синхронизации OpenCar 2.0 и МойСклад
При обновлении остатков МоегоСклада и синхронизации этого с OpenCart 2.0 происходит следующая проблема:
Настройки товара как и настройки категории - обнуляются, а именно в категориях убираются галки "основной магазин", "главное меню" и включено меняется на отключено, также все данные от сео модуля paladin обнуляются, тоже самое происходит в данных товара.
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