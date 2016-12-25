Натянуть готовую верстку лендинга на livestreet cms

нужно натянуть лендинг на livestreet cms

1. Нужно сделать регистрацию пользователя – форма вступить в клуб. Форма должна работать через AJAX.

Также надо сделать валидацию полей формы: если поле не заполнено или

заполнено неправильно, то само поле обводить красной рамкой. Если ошибка

пришла в ответе с сервера – вывод текста ошибки под формой. Если форма

отправлена успешно, то вместо нее выводить Зеленую галку и под ней

надпись "Заявка принята".

2. Форма заказа звонка – такие же требования как к форме регистрации.

3. Блок "КОГО МЫ ОБЬЕДИНЯЕМ"

1000 предпринимателей – выводим число юзеров, отметивших "предприниматель" в форме реги

20 000 cпециалистов – выводим число юзеров, отметивших "специалист" в форме реги

360 компаний- выводим число юзеров, отметивших "предприниматель" в форме реги

4. Блок «УЧАСТНИКИ КЛУБА» – пока надо оставить как в верстке. В дальнейшем

будем выводить фотографии нужных юзеров – их надо будет отметить через

админку.

5. Новости – выводим список из админки

6. Партнеры – оставляем как в верстке.

Нужна админка, в которой мы должны видеть список зарегистрированных юзеров +

их фотки, если они их загрузили + их контакты. Т.е. это таблица юзеров с

постраничной навигацией, где строка = юзер, столбцы = поля формы