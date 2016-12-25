Нужно настроить голосование на сайте http://artis.talantam.com/nominanty/ Условие 1. Голосовать за номинанта можно только один раз. 2. Один раз можно голосовать за любое количество номинантов с любых номинаций. 3. Фильтр по "кукис". ...
Натянуть готовую верстку лендинга на livestreet cms
нужно натянуть лендинг на livestreet cms
1. Нужно сделать регистрацию пользователя – форма вступить в клуб. Форма должна работать через AJAX.
Также надо сделать валидацию полей формы: если поле не заполнено или
заполнено неправильно, то само поле обводить красной рамкой. Если ошибка
пришла в ответе с сервера – вывод текста ошибки под формой. Если форма
отправлена успешно, то вместо нее выводить Зеленую галку и под ней
надпись "Заявка принята".
2. Форма заказа звонка – такие же требования как к форме регистрации.
3. Блок "КОГО МЫ ОБЬЕДИНЯЕМ"
1000 предпринимателей – выводим число юзеров, отметивших "предприниматель" в форме реги
20 000 cпециалистов – выводим число юзеров, отметивших "специалист" в форме реги
360 компаний- выводим число юзеров, отметивших "предприниматель" в форме реги
4. Блок «УЧАСТНИКИ КЛУБА» – пока надо оставить как в верстке. В дальнейшем
будем выводить фотографии нужных юзеров – их надо будет отметить через
админку.
5. Новости – выводим список из админки
6. Партнеры – оставляем как в верстке.
Нужна админка, в которой мы должны видеть список зарегистрированных юзеров +
их фотки, если они их загрузили + их контакты. Т.е. это таблица юзеров с
постраничной навигацией, где строка = юзер, столбцы = поля формы
Заявки фрилансеров
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